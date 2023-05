Des lycéens qui parlent avec… leurs organes génitaux: «Ils ne pensent vraiment qu’à ça», un «American Pie» allemand qui cartonne sur Netflix

Sorti le 24 mai et déjà dans le top 5 des films les plus vus sur la plateforme, cette comédie potache nous rappelle ces bons vieux teen movies des années 2000.

« Charly et Paula ont bien du mal à trouver leur place dans la hiérarchie du lycée, mais au moins, ils sont amis et se soutiennent. Mais quand le pénis de Charly (« Willy ») et le vagin de Paula (« Ouh-Ah ») commencent à communiquer leurs besoins urgents, les adolescents doivent défendre non seulement leur statut au lycée, mais aussi leur amitié, car leurs organes génitaux ont d’autres plans pour eux. Entre les douloureuses intrigues scolaires et les fêtes qui dégénèrent, Charly et Paula découvrent leurs désirs naturels. Ils réalisent alors que leurs corps sont plus beaux, et leur relation plus torride, qu’ils ne le pensaient. » Voilà le résumé complètement lunaire de cette comédie qui l’est tout autant, baptisée « Ils ne pensent vraiment qu’à ça », à découvrir dès maintenant sur Netflix.

Ce film est en réalité un remake de deux blockbusters allemands sortis dans les années 2000. Et cela ne nous étonne pas. Le ton est délibérement celui de ces comédies lourdingues à l’américaine comme « American Pie », « Sex Academy » ou « Lolita malgré moi », sorties à l’aube du XXIème siècle. Sauf qu’ici, ça parle Allemand. Mais si la langue de Goethe vous irrite, vous pouvez toujours opter pour le doublage en français, qui lui aussi, rappelle diablement ceux de ces teen movies qu’on adorait regarder pour se vider le cerveau. Sur ce point, « Ils ne pensent vraiment qu’à ça » remplit parfaitement son contrat. C’est bête, lourd et beaucoup trop porté sur la chose. Mais il y a dans ce film une dose de nostalgie qui ravira les ados ayant grandi au temps des GSM à clapets et des jeans taille basse. Même si l’action se situe bel et bien en 2023.