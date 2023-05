Manifestation contre l’extrême droite, en réaction au meeting du Vlaams Belang à Bruxelles

La Coalition Stand Up, fédérant plusieurs associations luttant contre l’extrême droite, a organisé, dimanche après-midi, sur la place Poelaert à Bruxelles, un rassemblement présenté comme «un acte de solidarité festif et de résistance contre l’intolérance et la haine». L’action a spécialement été mise en place au même moment que le meeting du Vlaams Belang, parti flamand d’extrême droite, qui se tenait sur la place de l’Albertine, à quelques centaines de mètres de là.

La manifestation s’est déroulée dans le calme. Des participants ont déroulé des banderoles «fascists not welcome» et «stop racism, sexism, LGBTQI+ phobia». D’autres ont agité des drapeaux, notamment au logo du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), sur un son techno.

La Coalition Stand Up avait appelé «tous les collectifs, organisations et individus» à rejoindre l’action pour lutter «contre l’extrême droite et exprimer, de manière pacifique, une opposition aux forces racistes et antisociales qui menacent d’approfondir les inégalités et la violence dans notre société».