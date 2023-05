Le centenaire Corso attire encore les foules à Jambes

À sa création, le Corso (fleuri) était un défilé de chars : le plus joliment fleuri remportait la palme. Au fil des années, l’événement a évolué pour devenir une fête folklorique réunissant des groupes de Namur et d’ailleurs. Dans le cortège, on retrouvait entre autres les Alfers, les Masuis et Cotelis Jambois, les Échasseurs, les Macralles du Val de Salm, la fanfare de la police Namur Capitale et le petit train fleuri, bien sûr. Les 40 Molons étaient également présents… à bord de leur char ! Le suspens était de mise puisque le véhicule de la Moncrabeau est recalé au contrôle technique. Un appel à la générosité a d’ailleurs été lancé afin de le remettre en état.

O.I.