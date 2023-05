Un petit camion se retrouve en contrebas du pont de chemin de fer à Bas-Oha

Arrivé au carrefour des rues Louis Manne et Charles Bormans à Bas-Oha, ce petit camion blanc, dont l’intérieur était vide, a roulé sur un petit parterre, a percuté une barrière puis a versé dans un ravin depuis le petit pont qui surplombe le chemin de fer et s’est arrêté à quelques mètres des rails ! Le conducteur du camion, un homme de 47 ans de la région hutoise, a été blessé au dos et au visage. Il a été transporté à la Citadelle à Liège.