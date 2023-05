Un an avant les élections régionales: Les cyclistes, les gagnants de la politique de mobilité de Van den Brandt

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans un an, les Bruxellois seront appelés aux urnes. Alors que la plupart des élus politiques ont déjà lancé leur campagne plus d’un an avant le scrutin, La Capitale a souhaité dresser un premier bilan du gouvernement bruxellois en se basant sur la déclaration de politique générale du gouvernement bruxellois qui reprend les grandes lignes directrices que les ministres ont dû suivre depuis 2019.

Pour commencer cette série, focus sur la mobilité et la ministre Elke Van den Brandt (Groen). Une matière qui, comme toujours, fait beaucoup parler en région bruxelloise. Du côté des réalisations, on pointe la généralisation de la zone 30 depuis le 1er janvier 2021.