L’Ukraine adopte des sanctions à l’encontre de l’Iran, partenaire de Moscou

«Cette résolution synchronise les sanctions ukrainiennes avec les actions de l’ensemble du monde civilisé sur la voie de l’isolement complet de l’Iran», a indiqué le Parlement ukrainien sur son site internet.

Ce paquet de sanctions comprend une interdiction du commerce militaire avec l’Iran, l’arrêt du transit via l’Ukraine de ces marchandises et la «suspension des obligations économiques et financières en faveur des résidents iraniens».