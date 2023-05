La première édition du Festival Chic Chac, à Verviers, est une réussite: «On a au moins rassemblé 1.200 personnes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Organisée par le Centre culturel de Verviers et le Comptoir des Ressources créatives, la première édition du Festival Chic Chac a eu lieu ce lundi de Pentecôte. Dès 13h30, le parc Fabiola à Verviers a accueilli petits et grands pour des spectacles d’arts de la rue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public était au rendez-vous, sourire aux lèvres. Une réussite, selon Audrey Bonhomme, la directrice du Centre Culturel de Verviers.