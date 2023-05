Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Ronny Deila, quand la classe ne s’achète pas»

En football, comme dans la vie, il y a des choses qui ne se font pas. Mentir en fait partie… Il y a quelques jours à peine, Ronny Deila, désormais ancien coach du Standard, avait tenu un langage qu’il pensait clair et subtil au micro du diffuseur de la Pro League. Non, jurait-il, il n’avait pas eu de contact avec le Club de Bruges. Dans le milieu du foot, tout finit par se savoir. Ronny Deila a bien rencontré Bart Verhaeghe au mois d’avril... Depuis son arrivée au Standard, Deila s’était mis dans la poche le public exigeant du Standard. Grâce à son charisme et son tempérament collant parfaitement avec l’ambiance de Sclessin. Les supporters du Standard avaient fait de Deila l’un des leurs, et celui-ci leur a fait sentir qu’il ne les trahirait jamais. Je ne veux pas jouer les moralisateurs : Deila a parfaitement le droit de quitter le Standard pour rejoindre le club belge le plus puissant de ces dernières années. Mais il ne s’est pas comporté en gentleman et en homme de valeurs. Attendre la fin de la saison était le minimum. Les sirènes brugeoises auraient patienté. Dans cet épisode rocambolesque, il y a aussi l’attitude étonnante, via un tweet, d’Efrain Juarez, l’assistant de Deila : « Ce n’est pas quand cela commence qui importe, c’est où et quand cela se termine ». Quel manque de reconnaissance ! Si Juarez arrive à Bruges, c’est d’abord grâce à Deila, mais aussi, et surtout, grâce au Standard…

Lire aussi Ronny Deila et le FC Bruges avaient déjà un accord avant les Playoffs: les coulisses du départ du coach du Standard

Bart Verhaeghe n’a pas voulu attendre

Dans cet épisode, il y a aussi l’attitude de Bruges et de son président Bart Verhaeghe. Dans le milieu du football belge, lorsque les discussions se font hors micro et à l’abri des regards, certains dirigeants fustigent souvent l’attitude des décideurs brugeois. En recevant Ronny Deila alors que le championnat était toujours en cours, le président de Bruges a manqué d’une élémentaire classe. Une qualité qui ne s’achète pas, même si le portefeuille est très épais.