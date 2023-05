Des F-16 belges impliqués dans d’importants exercices d’avions de combat de l’Otan en Europe du Nord

Des F-35 américains et de plusieurs pays européens, des Rafale et Mirage français, des F-16 belges, danois et néerlandais, des F-18 finlandais et suisses ou encore des Gripen suédois participent à l’exercice, qui doit prendre fin le 9 juin.

«C’est le plus gros organisé jusqu’ici», a souligné le colonel Elo.

Les avions seront stationnés dans le nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, ainsi que sur la base finlandaise de Pirkkala-Tampere.