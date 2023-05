Méconnaissable, torse nu, l’humoriste Artus dévoile son impressionnante perte de poids: «35kg en 4 mois» (photo)

Que ce soit sur les planches, à la télévision ou au cinéma, Artus est l’un des humoristes les plus populaires du moment. Découvert dans l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2 en 2011, le jeune homme peut se targuer d’un joli parcours depuis son passage chez Ruquier. Sur scène, il cartonne avec ses nombreux spectacles. À la télévision, il est le bon client des émissions de divertissement, comme « Danse avec les stars », « Le Meilleur Pâtissier » ou « Vendredi tout est permis ». Il sait aussi s’adapter à un registre plus dramatique. Exemple avec son rôle dans la série « Le Bureau des légendes ». Au cinéma, il a déjà tourné dans une quinzaine de films. Bientôt, il sera à l’affiche du biopic « Bernadette », qui revient sur la vie de Bernadette Chirac, dans la peau de l’ancien judoka David Douillet, aux côtés de Catherine Deneuve (qui incarnera l’ancienne Première dame).

Bref, tout réussi à Artus. Mais alors qu’il est au sommet de sa gloire à seulement 35 ans, l’acteur avait envie d’un nouveau défi, personnel cette fois-ci : celui de perdre du poids. Depuis quatre mois, il s’entraîne sans relâche pour obtenir le corps qu’il désire avoir. Et ses efforts paient ! Sur Instagram, le comédien a dévoilé une photo de lui torse nu, où il affiche fièrement ses nouveaux biceps et abos.