Fêter, honorer dans ce cas-ci, un premier match à la tête du Standard, à Sclessin, est généralement un moment fort dans une carrière. Samedi soir, le « cadeau » indirectement fait par Ronny Deila à Geoffrey Valenne n’en était pas vraiment un : affectés mentalement, fatigués et démotivés dès lors qu’ils n’avaient plus rien à espérer, les Rouches ont lâché prise face au Cercle de Bruges (0-4). Pour le coach intérimaire, difficile de faire mieux dans un tel contexte. « L’émotionnel a pris le dessus », reconnaît Geoffrey Valenne qui s’était préparé au fait de « boucher le trou » en cas de départ de Ronny Deila et son T2 Efrain Juarez.