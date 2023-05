15 ans de prison pour le meurtrier de la petite Théa décédée à Namur: «Depuis qu’il a tué ma fille, je vis comme dans un brouillard»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même après 18 longues années, lorsque Karine Gramtine parle de sa nièce Théa, elle ne peut s’empêcher d’avoir la gorge nouée. Le souvenir de la fillette et de son beau sourire reste intact dans la mémoire de sa famille, originaire de Sclayn et de Namur. Une famille qui a mené un long et difficile combat depuis le décès de l’enfant, en novembre 2005, mort des suites des coups perpétrés par le petit ami de sa maman, le jour où l’enfant fêtait ses deux ans.

D.R.

« Il n’a pas fait qu’ôter la vie à Théa, il a cassé en chacun de nous un morceau de nos cœurs, fait entrer la douleur dans nos familles, brisé des liens et changer notre façon d’être. Depuis 18 ans, nous avons l’impression que c’est nous qui purgeons une peine », partage Karine qui a assuré tout le suivi de l’affaire depuis l’instant où elle a accompagné sa nièce à l’hôpital où elle est décédée.