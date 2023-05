Un chien s’est noyé dans l’étang du Parc de la Boverie à Liège sous les yeux de sa propriétaire, effondrée

Ce lundi après-midi, vers 15h, dans le parc de la Boverie à Liège où se déroulaient les Épicuriales, un chien âgé de 17 ans a échappé à la surveillance du Monsieur qui le promenait, s’est défait de son collier et a sauté dans l’eau !

Les deux personnes qui promenaient le chien, un homme et une jeune femme, ont à leur tour sauté dans l’étang du parc de la Boverie, ont nagé et ont réussi à agripper le chien puis à le hisser sur la berge. Une scène qui s’est déroulée sous les yeux de la propriétaire du chien, effondrée et qui criait. Mais il était trop tard, l'animal, qui avait rapidement coulé, n'a malheureusement pas survécu... Des passants ont aidé l’homme et la jeune femme à sortir de l’eau et de la vase.