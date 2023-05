Les pompiers de Bruxelles sauvent à nouveau un fauconneau pris au piège!

« M. Vangeluwe, rattaché à l’Institut Royal des Sciences Naturelles, a mis son expertise à disposition pour mener à bien l’intervention. Le rapace était très légèrement blessé à la patte et très stressé par sa fâcheuse posture. L’oiseau était né il n’y a que quelques semaines. M. Vangeluwe a également pris en charge le transport du faucon pèlerin vers la L.R.B.P.O », indiquent les pompiers de Bruxelles.

« Douze nids »

« Après avoir complètement disparu du ciel bxl, le premier couple de faucon pèlerin s’est installé, fin des années 1990 dans une tour de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Actuellement il y a douze nids de faucons à Bruxelles. Certains sont observables via webcam via le lien https ://www.fauconspourtous.be/ Le nid dans l’église St-Antoine n’est pas équipé d’une webcam, mais est surveillé de près par M. Vangeluwe. Nous tenons à le remercier expressément pour son expertise, qui nous a permis de mener à bien cette délicate intervention. Ensemble, prenons soins de notre faune et flore », concluent les soldats du feu.