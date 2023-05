La photo qui fait le buzz sur Facebook: un apprenti conducteur pas comme les autres sur les routes...

Quand on apprend à conduire, on préfère généralement rester discret et on fait tout pour passer inaperçu sur les routes. En tout cas, c’est la théorie. Car ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde. La preuve avec cette photo qui a été publiée sur une page Facebook australienne et qui est devenue virale depuis.

Sur le cliché, on peut voir une voiture avec un « L » accroché sur la vitre arrière, comme le veut la loi. Mais on ne parle pas ici de n’importe quel véhicule. Il s’agit en effet d’une Lamborghini Aventador LP750-4 SV, dont la valeur avoisine les 850.000 euros. Et elle était bel et bien conduite par un jeune adolescent sans permis.