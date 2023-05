La Russie se retire officiellementdu Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

Signé à la fin de la guerre froide, ce traité visait à limiter le niveau d’armement lourd pouvant être déployé par ses signataires sur le continent européen. Il visait, notamment, le déploiement de chars de combats, de véhicules d’infanterie, d’artillerie lourde ainsi que d’avions et d’hélicoptères de combat.

Moscou, tout comme 33 autres États composant l’Otan et le pacte de Varsovie, avait signé l’accord en 1990 avant de suspendre sa participation en 2007 en raison de l’expansion de l’Otan dans les pays de l’Est. Depuis 2015 et l’annexion de la péninsule de Crimée, Moscou ne prenait plus part aux réunions du groupe consultatif lié au traité.