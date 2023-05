Des jeunes Bruxellois sèment le trouble dans un domaine récréatif et s’en prennent à une femme qui est allée se baigner seins nus

Après plusieurs années difficiles marquées par de nombreux incidents (deux sauveteurs ont encore été envoyés aux urgences l’été dernier après avoir été frappés), le centre récréatif Blaarmeersen, près de Gand, s’est offert un nouveau départ. De nouvelles accommodations, un nouveau look, et surtout un vent de fraîcheur pour éviter de faire à nouveau parler dans le mauvais sens du terme.

Comme l’explique Het Nieuwsblad, tout a commencé lorsqu’une dame qui profitait du soleil seins nus s’est levée pour aller se baigner. Plusieurs membres d’un groupe de Bruxellois francophones se sont alors mis à lui faire des remarques et à l’insulter. Pire, lorsqu’elle est sortie de l’eau, un des jeunes s’est permis de lui jeter du sable. Le compagnon de la femme est alors venu demander des explications au groupe. La tension est soudainement montée et l’homme s’est retrouvé entouré de 10 jeunes. Il a été menacé et insulté mais, heureusement, cet incident s’est relativement bien terminé puisque cela n’a pas été plus loin.