Sébastien, de Dison, est fier de participer aux Euroskills 2023: «Les métiers techniques ne sont pas que des choix secondaires»

Sébastien Klein est un jeune de 23 ans, passionné de la gestion de réseau internet. Dans 3 mois, ce Disonais aura la chance de partir à Gdańsk, en Pologne, pour participer aux EuroSkills, le championnat européen des métiers qui se tiendra du 5 au 9 septembre 2023. L’occasion pour lui de représenter la Belgique, la région verviétoise mais également de mettre en avant un métier technique, parfois mal considéré. Sébastien est fier d’évoluer dans un tel domaine. Pourtant, petit, il se voyait dans un tout autre métier. « Vers mes 8 ans, je voulais être journaliste », explique-t-il. « J’avais un petit journal de la semaine où j’écrivais tout ce que j’avais entendu, vu, appris. Ce qui m’attirait, c’était de côtoyer de nouvelles personnes tous les jours, et d’apprendre constamment sur des sujets variés. »

Pas un métier de second choix Au fur et à mesure où il tape son petit journal sur son ordinateur, Sébastien a une révélation. « Je me suis rendu compte que j’aimais le domaine des ordinateurs, et qu’on pouvait aussi toujours apprendre. » Il fait alors une reconversion en secondaire à l’Institut Saint-Michel à Verviers, en option informatique, avant de déboucher sur un bachelier en informatique de gestion à Helmo. « On ne s’ennuie jamais, on a des contacts avec des clients qui sont intéressants, c’est ce que j’espérais ».

Sébastien est passionné par le domaine informatique. - WorldSkills Belgium

Pour le jeune de 23 ans, il est important de mettre en lumière les métiers techniques. « Les parents poussent souvent vers des métiers classiques », explique celui qui est en plein master en architecture des systèmes informatiques. « Alors qu’il y en a des tas d’autres, notamment des métiers techniques, qui ne sont pas que des choix secondaires et qui peuvent être de vrais vecteurs d’amour et de passion. » Les idées reçues entourant les métiers techniques se transmettent notamment à l’école. « On nous dit que ce n’est pas grave si on est un peu plus bête, il y a toujours les métiers techniques. Or, je connais des gens qui ont suivi des filières classiques et qui se sont finalement épanouies dans des métiers techniques. Ce ne sont pas que des métiers de secours. » Entraînement Le mois de septembre se rapproche, et les entraînements se multiplient. Car pour la compétition, Sébastien va devoir créer tout un réseau complet d’entreprise en 3 jours. « Ça peut aller de l’accès internet aux données sécurisées, à la gestion des fichiers… En sachant que l’entreprise peut être disposée à plusieurs endroits sur la planète, donc il faut s’adapter. » Pour ce challenge, il sera accompagné de Logan, un autre membre de l’équipe belge. Ensemble, ils auront droit à une préparation avec un expert dans le milieu qui repoussera leurs limites. « Il y a aussi un coaching mental, pour supporter la pression. La difficulté, ce sera surtout l’interaction entre les différents protocoles. Tout ça, c’est un défi. L’ambiance sera folle, car sur place, je sais que la pression montera et qu’il y aura des moments inoubliables. J’ai vraiment hâte. »