L’au revoir de Noé Dussenne à Sclessin: «J’ai été fier de porter le maillot du Standard»

Lorsqu’il a été invité à quitter le terrain, samedi à la 72e minute d’un match qui n’en a jamais été un tant, face au CS Bruges, le Standard a bâclé sa copie, Noë Dussenne, la main portée sur le cœur, a pris son temps, pour profiter pleinement de chaque instant. Des accolades de ses équipiers, de cette ovation que Sclessin lui a réservée et de ce moment qui a sonné comme une passation de pouvoirs, lorsque Nathan Ngoy, appelé à lui succéder en défense centrale, l’a relayé. Plus qu’un symbole !

« J’espère que les jeunes diront plus tard que j’avais raison de leur répéter sans cesse qu’il est essentiel de travailler et de ne jamais rien lâcher », explique le défenseur central hennuyer. « Je suis un des joueurs les plus âgés de l’effectif, mais je suis toujours le dernier à quitter le terrain d’entraînement. J’ai essayé de leur inculquer cette nécessité d’effectuer non-stop un travail acharné. J’espère que c’est cette image-là qu’ils retiendront de moi… »