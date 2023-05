Il paraît que c’est souvent quand elles sont au pied du mur que l’on voit réellement la force des grandes équipes. Si l’on se base sur son match au sommet de dimanche à l’Antwerp (1-1) et, en élargissant un peu le spectre, sur son parcours récent tant sur la scène nationale qu’en Europe, l’Union saint-gilloise en est assurément (re)devenue une depuis quelque temps. Bien sûr, on ne va pas dresser ici la liste exhaustive des matches gagnés ou accrochés dans des conditions délicates mais on peut néanmoins en citer quelques-uns parmi les plus marquants de cette saison hors-norme. En Coupe d’Europe, tout d’abord, tout le monde se souvient de ces scénarios de fou et/ou de ces renversements de situation tardifs face à Malmö, à Braga, à l’Union Berlin (au moins à deux reprises), à et face à Braga, ou à Leverkusen. En Coupe de Belgique, l’Union s’en était sortie miraculeusement contre Ostende et avait balayé une formation gantoise en pleine bourre ou titillé l’Antwerp alors qu’en championnat, on peut notamment citer des matches de phase classique à Anderlecht, à Genk, face à Bruges ou à Courtrai et, en Playoffs, ceux disputés à Genk et, désormais, celui à l’Antwerp, le plus criant de tous.