James a fait 8.000 kilomètres, de la Martinique jusqu’à Gerpinnes, pour assister à la Sainte-Rolende (photos)

C’est l’événement-phare, bien sûr, pour Gerpinnes, qui possède sans doute l’une des plus belles marches de l’Entre Sambre-et-Meuse, celle de la Sainte-Rolende. Ce lundi était une des journées fastes, avec un public venu nombreux profiter du cortège chamarré des couleurs, des belles couleurs des Premier et Second Empires.