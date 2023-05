Maryna Zanevska submergée par l’émotion à Roland-Garros: la Belge a retrouvé ses parents, qui vivent en Ukraine

« Dans le box, il y avait sa famille, ses amis… Ses parents étaient venus d’Ukraine, alors qu’elle ne les avait plus vus depuis un an », a ainsi expliqué à l’Agence Belga son coach, Geoffroy Vereerstraeten. « Ils vivent toujours là-bas, dans un pays en guerre. Vous pouvez dès lors imaginer ce que cela représentait pour elle. »

Maryna Zanevska l’a aussi évoqué à sa manière en conférence de presse. Et elle s’est même laissée aller à une confidence sur son avenir. « Tout le monde était pour moi. C’était quelque chose d’incroyable. Nous sommes en France, mais j’avais vraiment l’impression d’être chez moi. Et je ne sais pas combien de Roland-Garros je vais jouer encore. C’était peut-être mon dernier. Je voudrais revenir l’année prochaine, mais je n’en suis pas certaine. Je vais continuer ma saison, je vais également jouer ici en double avec Kim (Kimberley Zimmermann, ndlr.), mais j’ai des difficultés à gérer ma blessure au dos et tout ce qui se passe à l’heure actuelle en Ukraine. Cela me prend beaucoup d’énergie. Je vais prendre les choses au jour le jour, et je vais essayer, mais je ne suis pas du tout sûre de jouer encore l’année prochaine. »