«Ils me donnent l’impression d’être un animal de zoo»: comme les autres habitants de son village, Mark vit un enfer depuis plusieurs années…

Mais, huit ans après la diffusion du dernier épisode (la série en compte 52 au total), les acteurs ont laissé place… aux touristes ! Au grand dam des habitants, qui trouvaient la situation cocasse avant mais qui rigolent moins aujourd’hui : « Les touristes sont pénibles. Ils se baladent partout avec leurs écouteurs et regardent par les fenêtres… Ils me donnent l’impression d’être un animal de zoo », a déclaré Mark, un habitant, au Sun. « Ils ne pensent pas au fait que des gens vivent ici ».

Perches à selfie qui dépassent des fenêtres, touristes qui apparaissent dans les jardins, bus qui bloquent les rues… Les locaux n’en peuvent plus : « On est venu habiter ici car c’était mignon et calme, maintenant, c’est un enfer », déclare une autre habitante. « Et parfois, ils sont juste envoyés par des guides qui leur disent ce qu’ils doivent faire », déplore Manja, qui habite là depuis près de 20 ans.