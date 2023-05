«Quand tu veux faire ton Instagrameur»: la mésaventure de Pierre Rolland en pleine vidéo

Pierre Rolland a peut-être mis un terme à sa carrière de cycliste professionnel, cela ne l’empêche pas de passer du temps à vélo. Sur les réseaux sociaux, le Français a partagé une vidéo d’une sortie avec son beau-père. « Là je pense qu’on est pas mal ! Premier test pour mon beau-père, en gravel. On a choisi notre journée, et surtout notre parcours », lance Pierre Rolland face caméra. Sauf qu’au même moment, il ne voit pas la petite catastrophe dans son dos.

Car juste derrière lui, on aperçoit son vélo posé près d’une barrière, le long d’un cours d’eau. Et l’ancien coureur ne l’a visiblement pas bien sécurisé puisque le vélo a basculé dans l’eau ! Pierre Rolland arrête évidemment sa vidéo pour récupérer son vélo. « Quand tu veux faire ton Instagrameur mais que ton vélo en a décidé autrement… », écrit-il sur Twitter en partageant sa petite mésaventure. « Je rassure tout le monde : je l’ai récupéré et il est sain et sauf. »