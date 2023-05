Les prévisions de Luc Trullemans vont vous donner le sourire: on va frôler les 30 degrés!

Le soleil s’imposera partout ailleurs et également en cours de journée en Flandre sauf su coté du littoral où la nébulosité restera plus présente tout comme en Ardenne où quelques cumulus se développeront en l’après-midi.

Il fera juste doux avec des maximales de 21 à 24º mais plutôt de 17 à 21º en Ardenne et seulement de 14 à 18º à la mer et en Flandre occidentale où soufflera une brise de nord à nord-est avec des pointes de 45 à 55 km/h.

La nuit de mardi à mercredi sera bien étoilée partout mais elle sera fraîche avec le rayonnement nocturne qui fera baisser mes températures vers des valeurs de 11 à 13º en bordure de mer, entre 8 et 13º plus dans l’intérieur des terres et même entre 2 et 10º en Ardenne.

Mercredi et jeudi :

L’anticyclone ne bougera pas beaucoup de place mais de l’air beaucoup plus doux voire même plus chaud nous arrivera du nord de l’Allemagne et du Danemark ce qui permettra aux maximales de gagner quelques degrés avec 23 à 26º en plaine, 21 à 23º sur les hauteurs ardennaises mais seulement 15 à 17º sur les plages de la Mer du nord où la brise de mer de nord à nord-est.

La fraîcheur nocturne et matinale persistera toutefois avec à peu près les mêmes températures minimales. À signaler qu’il fera bien sûr très beau partout avec cependant encore parfois des incursions de nuages bas du côté du littoral.

Vendredi :

Une bouffée d’air un peu moins chaud nous arrivera par le nord-est ce qui nous oblige de revoir les températures diurnes plutôt entre 19 et 24º selon l’altitude dans l’intérieur du pays sauf en Gaule où elles pourront encore atteindre 25 à 26º et près de la mer où elles bloqueront une fois de plus vers 13 à 15º.

Il fera toujours fort ensoleillé et vraisemblablement aussi du côté du littoral.

Évolution pour le week-end :

Une dorsale se développera du centre anticyclonique situé toujours près de l’Écosse vers le sud de la Mer baltique.

Cela nous maintiendra dans le courant continental sec et très doux qui nous viendra de Pologne et des Pays baltes avec encore beaucoup de soleil et des maximales d’un bon niveau entre 20 et 25º sauf encore et toujours du côté de la mer où il faudra se contenter de 14 à 16º avec un vent de nord à nord-est parfois désagréable avec pointes de 45/55 km/h.

Tendance probable pour le début de la semaine suivante :

Avers la persistance de la zone anticyclonique sur le nord de l’Atlantique, les îles britanniques, la Mer du nord et le sud de la Scandinavie, le courant continental persistera encore quelques jours avec des conditions de plus en plus chaudes les températures remontant l’après-midi entre 21 et 28º selon l’altitude et la proximité de la mer.