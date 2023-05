Filipa pensait que le nouveau compagnon de sa mère allait être le père qu’elle n’avait jamais eu… puis la police s’est intéressée à son journal intime

Alors qu’elle avait 12 ans, Filipa Cruz a vu débarquer un nouvel homme dans sa vie. Carlos Mendez, 58 ans, est en effet devenu le nouveau compagnon de sa mère. Filipa, des West Midlands, avait perdu son père biologique très tôt et pensait donc que Carlos Mendez pourrait devenir ce « papa » qu’elle n’avait jamais eu.

Mais la réalité fut bien différente et, à de nombreuses reprises, l’homme a profité des absences de sa compagne pour abuser de sa belle-fille. Durant plusieurs années, il a profité d’elle, la violant à de nombreuses reprises.

En société, Carlos Mendez jouait le rôle du beau-père parfait mais, une fois seul avec sa belle-fille, il n’hésitait pas à s’en prendre à elle. Jusqu’à ce que Filipa quitte le domicile familial à l’âge de 16 ans.

Finalement, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 31 ans, a mis plus de 10 ans à oser briser le silence et à raconter ce qu’elle avait vécu. L’homme a finalement été présenté à la justice lorsque les policiers ont découvert son journal intime. Dans celui-ci, il décrivait ce qu’il faisait subir à celle qu’il considérait comme « sa seconde femme ».

Aujourd’hui maman de trois ans, Filipa Cruz a décidé de sortir de l’anonymat et de s’exprimer dans le Sun, pour pousser les victimes à parler : « Carlos m’a volé mon innocence et a profité de moi car j’étais vulnérable. Mais aujourd’hui, je ne veux plus qu’il me, contrôle. Je me concentre sur ma famille et j’essaye d’aller de l’avant », explique-t-elle.

« En grandissant, j’ai réalisé qu’il abusait de moi quand ma mère me rejetait. Je commençais à me sentir comme sa deuxième femme. Ma vie a été un enfer », poursuit-elle.

En juillet 2018, Carlos Mendez a été condamné à 16 ans de prison pour de multiples agressions sexuelles sur mineurs.