Justine Henin: «Je pense vraiment qu’une grande partie de mon histoire de vie est à Roland-Garros»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est plus contestable, ce Roland-Garros 2023 qui s’est élancé en plein long week-end de Pentecôte, s’annonce historique à bien des égards. Et d’abord, évidemment, parce que le roi de la terre battue a remis sa couronne parisienne, ornée de 14 rubis, sans pouvoir la porter, cette année. L’Espagne pleure son champion en espérant pouvoir crier à nouveau « Vive le roi », dans deux semaines, avec ce Carlos Alcaraz qui représente tellement, à 20 ans, le passage de témoin réussi ! La France, elle se souvient, encore plus cette année que l’héritage d’un Yannick Noah, vainqueur à la Porte d’Auteuil, est lourd à porter et pèse désormais tout le poids d’un adulte de 40 ans !

C’est le temps du souvenir, aussi, pour le tennis belge qui a vécu, voici 20 ans, le tout premier grand sacre de son histoire avec le succès de Justine Henin dans ce Roland-Garros 2003, promesse de toute une vie d’une jeune championne devenue aujourd’hui une maman de deux enfants, la garante d’une vraie transmission auprès des plus jeunes, au sein de son Académie et de sa Fondation, et sans doute l’une des meilleures consultantes sportives, désormais pour la chaîne Eurosport. Mais 20 ans plus tard, c’est toujours la même passion viscérale pour le tennis qui l’anime. Nous l’avons rencontrée pile au-dessus de ce fameux Central parisien où tout a fait un jour sens, le 7 juin 2003, dans la vie d’une gamine qui avait juste un grand rêve.