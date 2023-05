Tennis | La Stavelotaine Ysaline Bonaventure après sa défaite au 1er tour de Roland-Garros: «J’étais un fantôme aujourd’hui, j’ai été nulle»

« Je ne sais trop que dire sur ce match », a-t-elle confié. « J’ai été l’ombre de moi-même. Il n’y a pas un moment dans le match où je me suis bien sentie. J’étais tétanisée, je n’arrivais pas à lâcher mes coups. J’étais un fantôme aujourd’hui. Même si mon adversaire a fait son match, je lui ai donné très peu d’opposition. C’est frustrant, car je n’en ai pas les causes. »

La deuxième joueuse belge était pourtant arrivée en confiance à Paris. « J’ai fait une super préparation, j’ai rarement joué au tennis comme cela les jours précédant un Grand Chelem. Et là, d’arriver sur le court et d’être nulle (sic) clairement, car j’ai été nulle aujourd’hui, c’est frustrant, pour toute mon équipe. Ce n’était pas mon premier Grand Chelem, j’ai déjà joué dans des grands stades et j’ai rarement été tétanisée comme aujourd’hui. Les jambes ne suivaient pas, les bras non plus. Les points s’enchaînaient, j’encaissais les coups et je ne lui donnais aucun répondant. Cela a été 55 minutes de souffrance », a ajouté Bonaventure, qui pourrait encore jouer en double avec la Hongroise Panna Udvardy. « Nous sommes premières réserves. Ce serait bien pour le portefeuille, mais ce n’est pas pour cela que j’étais ici. »