Pour Vladimir Poutine, laréélection d’Erdogan ouvre des «perspectives» pour renforcer leurs liens

Le chef de l’État russe a « souligné sa grande contribution au développement des relations russo-turques de manière constructive et mutuellement bénéfique », a ajouté le Kremlin.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a pour sa part souligné lundi matin que la Russie avait des objectifs » très ambitieux « avec la Turquie.

Malgré la rivalité historique entre leurs deux pays, MM. Erdogan et Poutine ont noué une solide relation personnelle, devenue d’autant plus importante pour une Russie isolée des Occidentaux à cause du conflit en Ukraine.

Russes et Turcs sont déjà liés par une série de projets communs, dont le gazoduc TurkStream acheminant le gaz russe à travers la mer Noire.

Ils collaborent étroitement sur plusieurs dossiers, dont la Syrie, où ils soutiennent pourtant des camps opposés.