«Le Kosovo, c’est le coeur de la Serbie!»: le message polémique de Novak Djokovic (photo)

« Le Kosovo, c’est le coeur de la Serbie ! Stop à la violence », a inscrit Djokovic en cyrillique, alors que la tension est montée d’un cran dans la région. La Serbie et le Kosovo sont en conflit depuis 2008 et la déclaration d’indépendance du Kosovo, qui n’est pas reconnue par la Serbie.

En conférence de presse, Djokovic s’est exprimé plus longuement sur cette petite phrase qui fait polémique, aussi bien à l’étranger que dans son propre pays. « Je ne suis pas un politicien et je n’ai pas l’intention d’entrer dans des débats politiques », a lancé le Serbe dans des propos rapportés par la presse de son pays. « En tant que Serbe, ce qui se passe au Kosovo me fait très mal. Le moins que je puisse faire est de me sentir responsable en tant que personnalité publique et fils d’un homme né au Kosovo. Je ressens le besoin de montrer mon soutien à toute la Serbie. Je ne sais pas ce que l’avenir réserve au peuple serbe et au Kosovo, mais il est tout à fait nécessaire de leur apporter notre soutien. »