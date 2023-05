BNXT League: Charleroi s’impose à nouveau contre Louvain et atteint les quarts de finale des playoffs

Héros carolo au match aller, Jackson a remis le couvert avec 19 unités et 6 rebonds aux côtés du meilleur marqueur, Marlon Makwa (21 pts) à l’arrière. Du côté louvaniste, John Fulkerson s’est distingué avec 16 points et 7 rebonds, alors que trois autres joueurs ont inscrit 10 points ou plus.