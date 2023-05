«Au début, on n’y croyait pas trop...»: voici pourquoi la friterie «Frit’alors» a été forcée de changer de nom

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On rassure tout de suite les habitués : ce sont toujours les mêmes produits, la même convivialité et la même gérance… mais sous une enseigne différente. Reprise par Kim Henry et son compagnon au début de l’année 2023, la friterie « Frit’alors », qui trône fièrement le long de la route de Strée à Modave, a récemment été contrainte de changer de labellisation… et donc de nom. Une situation plutôt insolite dans un tel village condruzien…