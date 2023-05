Les partis sur le gril dans notre série politique, en attendant juin 2024: «La situation est désespérée mais on en a l’expérience»

Quel parti vous semble jouer le plus gros en juin 2024 ?

Caroline Sägesser. Les sondages indiquent que les partenaires de la Vivaldi, à l’exception de Vooruit, sont en perte de vitesse. La situation est très délicate pour les partis écologistes qui doivent réussir à briser la séquence d’alternances succès/reflux qui les frappe depuis plus de 20 ans et me semble dû à deux raisons : l’électorat vert est moins prêt aux concessions ou renoncements qu’impose une coalition et les autres partis ont tendance à être plus agressifs vis-à-vis des Verts dont ils convoitent tous un électorat qu’ils supposent plus volatil. L’Open VLD joue gros aussi, car il ne profite pas du leadership du Premier ministre. Quant au CD&V, au minimum historique dans les sondages, il n’a pas vraiment réussi à imprimer sa marque dans la Vivaldi (on attend toujours la réforme fiscale de Van Peteghem), il joue aussi son avenir.