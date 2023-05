«Un cas désespéré»: le Real Madrid pourrait envisager de payer Eden Hazard pour qu’il quitte le club

On le sait bien, la situation d’Eden Hazard au Real Madrid est loin d’être idéale. Cette saison, l’ancien capitaine des Diables rouges accumulé à peine 392 minutes de jeu sur 10 matches. Du côté des Merengues, on ne sait plus trop comment gérer le joueur non plus.

Il faut dire qu’Hazard a coûté 70 000 euros par minute de jeu cette saison, selon les calculs du quotidien espagnol AS. S’ajoutent également les primes suite aux trois titres du Real (Coup du Roi, Supercoupe d’Europe et Coupe du monde des clubs). Un transfert est-il envisageable ? Avec ce temps de jeu famélique, pas certain que des équipes viennent taper à la porte madrilène pour s’attacher les services d’Hazard. Autre option : mettre fin au contrat, quitte à payer pour l’année restante, ce qui pourrait s’avérer plus économique au bout du compte. Sauf que le Brainois n’a pas du tout l’intention de s’en aller et entend bien aller au bout de son contrat.