«À 17h10 elle avait déjà envoyé un message à sa copine en disant «Je ne serai pas là demain»»: harcelée à l’école, Lindsay, 13 ans, a mis fin à ses jours

Jeudi, le service communication de l’Éducation nationale expliquait « qu’une première situation de harcèlement était connue » : « Nous en avions été informés en début de deuxième trimestre », expliquait le rectorat de l’académie de Lille. « Comme le veut la procédure, une commission harcèlement a été instaurée dans l’établissement. Les élèves mis en cause et victimes ont été reçus, ainsi que les témoins et les familles », détaillait la direction. « Et les sanctions adéquates ont été prononcées, jusqu’à l’exclusion d’un élève. »

Malgré cela, les parents de l’adolescente ne pensaient pas qu’elle pourrait passer à l’acte : « Lindsay faisait la forte, elle disait qu’elle n’avait pas peur. Elle me montrait les messages, elle ne me cachait rien […] Et comme elle me parlait je me suis dit ‘elle ne souffre pas’. Mais elle m’en parlait tout le temps », a expliqué sa mère ce soir.

Jusqu’à ce jour, où tout a basculé : « Le matin, elle a pris son déjeuner et elle est partie à l’école. La veille, elle avait fait un malaise à l’école […] Il s’agissait d’une crise d’angoisse d au harcèlement. Le lendemain, elle s’est préparée comme d’habitude, puis elle est partie, puis à 17h30 elle est rentrée, elle était normale, elle a pris son goûter, elle a fait ses devoirs, puis elle avait un anniversaire le lendemain, elle s’intéressait, mais en fait, à 17h10 elle avait déjà envoyé un message à sa copine en disant « Je ne serai pas là demain » »^.