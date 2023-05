Un ciel couvert sur le nord et l’ouest, du soleil au centre et dans le sud: voici les prévisions météo région par région

Les maxima varieront entre 14°C en bord de mer, 19°C dans le centre du pays et jusqu’à localement 23°C en Gaume. Le vent modéré de nord-est restera bien présent. Le long du littoral il deviendra assez fort de nord-nord-est avec des pointes de 55 km/h.

Ce soir, les nuages pourraient se montrer un peu plus présents sur l’ouest et le nord du pays. Le ciel redeviendra ensuite étoilé ou peu nuageux dans toutes les régions au cours de la nuit. Les minima varieront entre 6 et 12°C. Le vent sera modéré de nord-est. Le long du littoral il sera encore assez fort dans un premier temps.