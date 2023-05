Guerre en Ukraine: un mort lors d’une nouvelle «attaque massive» sur Kiev

Lire aussi Guerre en Ukraine: 191.940 morts et 26 milliards de pertes pour l’armée de Poutine!

Plus tôt dans la nuit, M. Klitschko avait annoncé qu’une femme de 27 ans avait été hospitalisée après une chute de débris sur le même quartier de Holosiivsky. D’après l’administration civile et militaire, l’attaque nocturne a été menée à l’aide de drones, et d’autres chutes de débris ont provoqué l’incendie d’une maison dans le quartier de Darnytskyi, également dans le sud de la ville, et de trois voitures dans le quartier central de Pechersky. Des débris sont également tombés sur une entreprise dans le quartier de Svyatoshynskyi, dans l’ouest de Kiev. Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans la nuit à Kiev, mais aussi dans les régions de Cherkasy (centre), Kirovohrad, Mykolayiv et Kherson (sud).