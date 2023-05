Fusillade au Mexique: dix «délinquants» tués dans un affrontement avec les forces de sécurité

Quatre policiers ont été blessés, dont un par balle et les trois autres quand leur véhicule s’est renversé, a poursuivi ce responsable.

La région est durement frappée par la violence liée au crime organisé et au trafic de drogue, et les routes entre les deux Etats sont fréquemment le théâtre d’enlèvements, de disparitions et de vols.