Romelu Lukaku en couple avec Megan Thee Stallion, pop star américaine? Le Diable rouge a été repéré avec la rappeuse au mariage de Lautaro Martinez (vidéo)

La rumeur enfle depuis quelques heures ! Le Diable rouge, Romelu Lukaku, a été aperçu avec la pop star Megan Thee Stallion lors du mariage d’un coéquipier lundi. Depuis quelques mois, ils ont tous les deux signé un contrat chez Roc Nation, l’agence de gestion et le label du rappeur Jay-Z. C’est probablement via ce canal-là que les deux stars se sont rencontrées.

De son côté, Meghan Thee Sallion est sorti avec son collègue rappeur Pardison Fontaine pendant plus de deux ans avant que des rumeurs de rupture ne fassent surface en février après qu’elle l’ait supprimé sur les réseaux sociaux.

Lukaku ne partage pas grand-chose de sa vie personnelle, mais il a récemment révélé qu’il avait un deuxième fils, Jordan, en plus de Roméo, 5 ans. Il a gardé cela secret pendant plus d’un an.