Plus de 170 hectares touchés par l’incendie dans les Hautes Fagnes: un hélicoptère en renfort cet après-midi (vidéo)

Un hélicoptère pourrait être nécessaire pour atteindre les foyers les plus difficiles d’accès par voie terrestre.

Comme l’ont expliqué les services de sécurité mardi matin à la presse, l’incendie s’est étendu pendant la nuit sur cette surface de 170 hectares. L’hypothèse d’une « négligence humaine » est retenue comme cause probable de l’incendie.

Un hélicoptère en action cette après-midi

Selon nos confrères du Grenz-Echo, un hélicoptère de lutte contre les incendies sera déployé à partir de midi. Celui-ci a besoin de 60.000 litres d’eau pour un vol de trois minutes. Son intervention est encore en préparation, car des bassins doivent être construits pour assurer l’approvisionnement en eau nécessaire.

de videos

Les responsables sur place estiment que la lutte contre les flammes sera gagnée en fin d’après-midi.

Les Fagnes interdites aux randonneurs

Cet « incendie de surface » fait rage dans la zone située entre Ternell et Mützenich.

David Hagemann/GrenzEcho Francis Cloth. - Belga

« Les Hautes Fagnes sont interdites aux randonneurs dans cette zone et dans les environs immédiats ! Les drapeaux d’avertissement rouges seront affichés le plus rapidement possible », annonce la bourgmestre d’Eupen ce mardi matin.