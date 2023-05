Le chanteur bruxellois Benjamin Vndredi sort son premier projet «Avant l’Amour»: «Avant, j’étais un peu plus lunaire, maintenant je suis plutôt solaire»

Clairement. Vu que j’avais l’occasion de sortir de l’ombre, je ne voulais pas le faire de manière discrète avec un petit morceau et on ne verrait pas mon visage. Je voulais assumer à 100%. Et j’avais envie de taper fort avec le morceau Belle maladie, car beaucoup de gens autour de moi disaient qu’ils l’aimaient beaucoup et qu’il avait un potentiel. J’ai beaucoup hésité, puis j’ai décidé de tout miser dessus. J’ai mis tout mon argent dans ce clip. J’avais envie d’une proposition qui soit à la hauteur de ma musique, donc je ne voulais pas faire un petit clip. Je voulais de belles images et une histoire.

Et au final, j’imagine que tu ne regrettes pas d’avoir tapé fort dès le début ?

J’ai quelques regrets. Je n’aurais peut-être pas dû mettre tous mes œufs dans le même panier. Et je pensais que la stratégie de sortir des singles allait être bénéfique et ça ne l’a pas vraiment été. Surtout, le retour des gens qui m’a surpris, c’était qu’ils trouvaient que pour un premier morceau… Je ne sais pas comment le dire sans avoir l’air prétentieux, mais c’était en quelque sorte trop parfait. Très bien produit, très beau clip…

Ils voulaient que ta carrière monte crescendo et toi tu as sorti un hit directement ?

J’ai l’impression que c’est un peu ça. Et donc ça n’a pas eu cet effet « hit ». Je pensais que si je surprenais les gens avec un truc super fort dès le début, ça allait les choquer. Et en fait ça a fait un truc dans l’autre sens… Donc c’est peut-être ça que je regrette. Mais je n’aime pas rester dans le passé. Aujourd’hui je me dis que je suis fier de l’avoir fait. J’aime le clip et le morceau, j’aurais peut-être pu faire les choses différemment, mais je ne regrette pas avec du recul.

Pendant des années tu as travaillé dans le rap et ici on est sur de la chanson, rapper ne t’a jamais tenté ?

Non, jamais. J’ai trop de gens qui sont trop forts autour de moi. Je me suis toujours dit que si je voulais atteindre leur niveau, ça allait être tellement dur et j’y arriverais peut-être même jamais. Et ça va créer tellement de frustration… Mais ce n’est pas comme si j’y avais longtemps réfléchi. Puis, le fait que je fasse de la chanson, ça part du fait que des gens m’ont dit que j’avais une belle voix. Donc je me suis dit plutôt aller de ce côté-là. Alors que Sunset 2000 a plutôt ce côté rap. Puis, Belle maladie est clairement un exemple très fort par rapport à la direction que j’ai pu prendre, qui est la chanson. Au final, je pense que ma place est plus là-dedans. Je préfère aussi, car Benjamin Vndredi, c’est ma manière de m’émanciper du fait de toujours faire du rap. Ici, je peux tester plus de choses et je m’épanouie beaucoup plus. J’ai passé dix ans à produire du rap, ça me fait du bien de faire des choses très différentes.

Que dirais tu que tu apportes du rap dans ton travail en tant que Benjamin Vndredi ?

Déjà de l’expérience en studio. Et le fait que je collabore avec Caballero et JeanJass ou Absolem. Même au niveau du développement d’un artiste, etc. Plus précisément, j’essaie de me détacher du rap. Car je ne fais pas de la musique urbaine. Je fais de la pop, au sens large, et je suis un chanteur. Mais c’est une bonne question. Dans certains domaines, le rap apporte quelque chose, alors dans d’autres non. Par exemple, ça m’a peut-être longtemps laissé dans une case : c’est comme ça qu’on fait une chanson. Alors que dans la pop, les codes ne sont pas du tout les mêmes. Malo Darcos

Passer du rap à la pop t’a permis de redécouvrir des choses musicalement ?

Clairement. Je réécoute même plus de musiques hors rap. Je m’imprègne d’autres artistes, anciens et nouveaux. Ça fait du bien, je me libère car je m’étais un peu enfermé.

Tu brasses plusieurs styles dans tes sons. Quelles sont tes inspirations ?

J’en n’ai pas particulièrement. Par exemple, ce n’est pas que j’écoute un morceau de Michael Jackson et que je me dis que j’aimerais faire un truc dans ce style-là. C’est surtout que j’ai écouté tous les styles de musiques, ou presque, au cours de ma vie. J’ai été imprégné de beaucoup de styles différents et vu que l’idée est de me libérer sans trop réfléchir comme je faisais beaucoup dans le rap, ça vient naturellement. Si aujourd’hui j’ai une inspiration pop rock, je ne vais pas me dire que je ne vais pas le faire car ça ne collerait pas avec mon image ou quoi. Quand tu regardes mes quatre premières chansons, il y en a une qui est de la chanson française, l’autre un peu RnB, un truc très funky et puis un truc pop rock. C’est parfois le jour et la nuit.

Je trouve quand même que tu as une ligne directrice, quelque chose de cohérent dans tous ces premiers sons.

J’ai beaucoup douté de ça. Je me disais que c’était bizarre et je me demandais si les gens allaient comprendre. Car je fais de la musique pour moi, mais j’ai aussi envie que les gens comprennent la démarche et que ça parle au public. Mais au final, beaucoup défendaient le fait que ce soit moi qui produise tout, ça crée une cohérence. Car même si c’est pop rock puis funky, ça reste la même patte. Et la plupart des gens disaient que ma voix était le fil conducteur et donc ça ne dérangeait pas.

Tu dirais donc que tu as trouvé la direction artistique de Benjamin Vndredi ou tu es encore en train de l’ajuster ?

Au moment où on se parle, j’ai quasi un an d’avance. Car ce que je sors maintenant, je l’ai produit et enregistré il y a plus d’un an. Il n’y avait aucune réflexion au niveau des premiers singles, sur ce que je suis et ce que je fais. Sur le projet que je viens de sortir, qui est le début d’une trilogie qui ira jusque fin 2023, il y a plus l’envie de m’assumer. Au début, je me cachais encore beaucoup. Maintenant, je m’assume à 90%. Et même au niveau de l’image que je donne, avant c’était plutôt sombre avec des photos en noir et blanc. Maintenant, je suis un peu plus solaire. Avant, j’étais un peu plus lunaire. Pour la suite, je me rends compte que je suis en train de trouver mon truc. Donc, oui, je pense que l’identité de Benjamin Vndredi commence à s’affirmer de plus en plus. En tout cas, aux dépens de tout ce qui est déjà sorti. Je pense surtout que ma musique me représente de plus en plus, à force d’écrire et de faire des chansons.

Maintenant que tu produis pour toi-même, après dix ans à ne le faire que pour les autres, tu dirais que tu t’amuses davantage ou, justement, tu te trouves difficile ?

Je m’amuse plus, car je fais à 100% ce que j’aime et il n’y a pas la barrière de la personne à côté de moi qui dit : ah non ça je n’aime pas ou ça j’aime bien. Là, c’est moi face à moi-même. C’est Dee Eye face à Benjamin Vndredi. Mais ce n’est pas Dee Eye qui produit Benjamin Vndredi, j’aspire vraiment au fait qu’ils soient deux personnes distinctes. Benjamin Vndredi se produit lui-même. Mais je suis quelqu’un d’extrêmement exigeant et évidemment on n’est jamais plus exigeant qu’avec soi-même. Donc, je pousse l’exigence et le perfectionnisme très loin. Parfois, ce n’est pas évident, car j’ai la tête dans le guidon et je me suis un peu perdu, parce que 90% de ce que je fais, je le fais tout seul. Mais j’aime juste ça. J’aime le fait de me pousser plus loin, me mettre des challenges. C’est une étape qui est extrêmement bénéfique dans ma carrière, que ce soit en tant que producteur ou d’artiste.

Et dans l’autre sens, j’imagine que Benjamin Vndredi aide aussi Dee Eye.

Oui, je développe plein de nouvelles manières de voir la musique, de produire de la musique. Avec Benjamin Vndredi qui aide aussi les autres artistes en tant que Dee Eye. Certains des artistes avec qui je collabore s’ouvrent aussi plus et ont envie d’autres sonorités. Par exemple, je sais que quand je fais écouter du Benjamin Vndredi à JeanJass, il me dit que ce serait intéressant de tester un truc dans ce délire-là. Je découvre moi-même des trucs que je ne savais pas que je savais faire. Après, là en l’occurrence, ce ne sont pas que des relations professionnelles. Ce sont avant tout des amis, donc le rapport est différent.

Il t’a quand même fait confiance rapidement en mettant votre son commun Orly Love sur son album. Au-delà de l’amitié, ça montre qu’il reconnaît ton talent, car c’est un risque à prendre.

Oui, clairement. S’ils m’aident, lui et Caballero, c’est qu’ils croient en moi.

Tu es donc déjà sur deux projets ; celui de JeanJass et celui d’Absolem. Mais il n’y a pas de feats sur « Avant l’Amour ». Tu tenais à faire une première sortie solo ?

Ce n’est pas calculé dans le sens où j’ai refusé des feats. Vu que c’est très neuf, moi-même je ne savais pas quel artiste j’allais être au départ. Je trouvais ça bizarre d’inviter des gens dans mon univers, alors que je ne sais pas encore moi-même quel est précisément mon univers. Et les feats avec JeanJass et Absolem, ils sont sortis naturellement. Celui avec Absolem, c’est un morceau à moi, de base. J’ai trouvé que ça pourrait être cool qu’il rappe dessus et je ne voulais pas le sortir de mon côté, car je trouvais qu’il correspondait moins à la direction artistique que je voulais mettre en avant. Pour JeanJass, il est venu avec cette prod. J’ai trouvé qu’elle était incroyable, j’ai trouvé une topline et je lui ai dit que je serais chaud qu’on fasse un morceau ensemble dessus. Il m’a répond let’s go et voilà. Donc, je ne me sentais pas encore prêt à faire des feats pour mon projet. Et je te le dis en exclu, je n’en ai pas encore fait du tout pour moi. Petit à petit, ça va venir. Mais j’ai aussi envie de faire des chansons avec des chanteuses et des chanteurs, d’amener quelque chose de nouveau. Faire des feats, c’est avant tout collaborer. C’est se dire : whaou, mais si nos deux univers se retrouvent, on peut faire quelque chose de chouette.

Peut-on t’entendre à la radio ?

Je crois que Phantom est passé à la radio. Et Blessé devrait aussi passer.

On pourra te voir cet été au festival Les Solidarités. Tu te sens prêt pour la scène ?

Ecoute, j’en ai déjà fait deux. J’ai fait une avant-première de Caba et JeanJass dans un showcase privé à Paris l’année passée. Et j’ai fait un concert au Belga pour la release de la collaboration entre Paradox et Vedett, en novembre je pense. Mais pour Les Solidarités, c’est la première fois que j’ai été booké, qu’on a voulu Benjamin Vndredi. J’ai quand même l’expérience de la scène en tant que DJ, mais là c’est micro à la main. C’est aussi jouer du piano en chantant. Mais je me sens prêt, car ce n’est pas le tout premier. J’ai déjà élaboré un show. Mais ça n’empêche que c’est très stressant. Mais j’ai hâte, parce que je pense qu’il y aura du monde et c’est un festival très familial. J’ai hâte d’avoir le retour des gens, même ceux qui ne me connaissent pas. Puis, ma notoriété va passer par la scène. Et j’aspire à faire beaucoup de scènes et à progresser. La performance, c’est vraiment quelque chose qui m’intéresse et qui m’excite.

Pour finir, tu as d’autres clips prévus ?