La fête d’anniversaire vire à l’horreur pour une vingtaine de personnes: quatre morts, 20 agents secrets se trouvaient sur le bateau

« Les corps de quatre personnes ont été retrouvés », a déclaré à l’AFP un porte-parole des pompiers, Luca Cari. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, l’un des morts est un citoyen israélien âgé d’une « cinquantaine d’années ». Selon le site local d’information en ligne Varese News, les autres victimes sont une citoyenne russe et deux Italiens.

Le bateau transportait des touristes tant italiens qu’étrangers pour une « fête d’anniversaire » et a coulé rapidement, emportant l’une des victimes avec lui, selon ces informations de presse. Selon la Rai, le bateau ne pouvait accueillir qu’une quinzaine de personnes si l’on en croit la fiche technique officielle sur le site de réservation. Une vidéo filmée par les pompiers a montré un hélicoptère de recherche survolant des eaux houleuses où flottaient des chaises et d’autres débris.

Le lac Majeur, qui se trouve dans le Sud des Alpes, est le deuxième plus grand lac d’Italie et une destination touristique prisée.

Des espions

Parmi les victimes, on trouve deux employés des services de renseignement italiens, un ancien membre des services de sécurité israélienne et l’épouse du capitaine et propriétaire du bateau. Ce dernier a survécu à l’accident. Selon les informations des journaux locaux, le groupe présent sur le bateau était principalement constitué d’agents secrets étrangers.