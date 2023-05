L’école du Vignoble, lauréate au Parlement des enfants

Plus de sport et de culture

Située dans l’avenue de Monte-Carlo, à Forest, l’école du Vignoble s’est distinguée au concours du ‘Parlement des enfants’ organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa classe de 6e primaire s’est imposée, pour Bruxelles, dans un concours annuel visant à aider les jeunes à devenir des citoyens responsables. Dans un premier temps, ils ont visité le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (dans la rue Royale). Le personnel des lieux, accompagné de Matteo Segers, parrain de la classe, leur a expliqué de manière pédagogique les compétences de l’instance ainsi que celles des députés de cet hémicycle. Les enfants se sont montrés curieux et ont posé de nombreuses questions intéressées et intéressantes. Ensuite, ils ont été amenés à rédiger, en classe, quatre propositions de décret sur le thème ‘Jeunes citoyens du monde’. « Dans un premier temps, nos élèves ont appris à rédiger un avant -projet de décret », indique Cédric Nicolas, directeur de l’Ecole du Vignoble. « Ensuite, avec Madame Julie, ils ont travaillé sur des propositions visant à améliorer de manière générale la santé des enfants. »

Sur base d’une réflexion commune, de débats et d’argumentations, les élèves de l’école du Vignoble ont développé quatre grandes idées dans leur avant-projet. « La première idée consistait à inciter à une plus grande pratique sportive à l’école en y faisant venir des élites qui présentent leur discipline », précise Cédric Nicolas. « Ils ont aussi proposé de plus verduriser la cour de l’école afin de respirer un air meilleur, d’améliorer la sécurité sur la route de l’école afin qu’ils n’aient plus peur de s’y rendre à vélo et enfin de favoriser les visites culturelles en dehors du cadre scolaire. »