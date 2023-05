Drame en France: un homme tué par arme blanche dans une station de métro à Rennes

La victime, «dont l’identité n’a pas encore été établie», a été trouvée «à l’entrée de la station de métro Henri Fréville à Rennes, aux alentours de 23h15» lundi, a indiqué le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Un magistrat du parquet s’est déplacé sur les lieux, accompagné d’un médecin légiste. L’autopsie doit avoir lieu mardi, a précisé M. Astruc.

Aucune interpellation n’avait eu lieu mardi matin et on ignore à ce stade les circonstances du décès. Selon le quotidien Ouest France, l’homme était âgé de 30 ans et a été victime de plusieurs coups de couteau. L’enquête, sous la qualification de meurtre, a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Rennes.