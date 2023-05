Saint-Gilles: le parc de canards se dandine à nouveau

Après 22 mois de chantier, le parc Pierre Paulus a rouvert au public. Situé entre les rues de Parme et Hôtel des Monnaies, il constitue l’un des rares espaces verts de ce quartier densément peuplé de Saint-Gilles. À l’origine, il s’agissait du jardin anglais de la Maison Pelgrims. Aujourd’hui communal, le parc est varié et présente un chapelet de mares étagées, agrémentées de rocailles et de petites cascades, une végétation dense et un dénivelé plaisant. Fort fréquenté, il avait quelque peu souffert d’une utilisation intensive ces dernières années. Il a donc été décidé de le rénover et le moderniser dans le cadre du contrat de quartier Parvis-Morichar. « La rénovation du Parc aux Canards s’est faite dans le plus grand respect de son caractère originel », indique le bourgmestre Jean Spinette. « Il faut savoir qu’il est classé (depuis 1997) et que toute modification, rénovation et restauration doit passer par la Commission royale des monuments et sites (CRMS). »

Pistes de pétanque et toilettes publiques

Un parc qui s’étend sur 1,2 hectare avec un fort dénivelé, lequel a d’ailleurs été mis à profit pour doter le parc d’un grand toboggan. Ce n’est, on s’en doute, pas la seule rénovation du parc. « L’étang a été restauré ainsi que ses rocailles et fausses ruines antiques », précise l’échevin des Contrats de quartier Willem Stevens. « Le système permettant de puiser naturellement l’eau dans le sol a été réactivé, tout comme le circuit aquatique entre les différents étangs. Le boulodrome a été refait et s’est enrichi de trois terrains de pétanque extérieur. On vient de désigner un exploitant pour sa buvette qui dispose désormais d’une belle et grande terrasse ouverte à tous. Des toilettes publiques ont aussi été aménagées. L’école Nouvelle dispose désormais d’un accès direct au parc, ce qui est plus sûr pour les enfants. Ils pourront profiter de la nouvelle plaine de jeux. Par ailleurs, 16 nouveaux arbres ont été plantés dans le parc. Le coût de la rénovation complète s’est élevé à 2,7 millions d’euros. »