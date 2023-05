Jette : la police sous toutes ses formes

Belle initiative récurrente que la journée Pat’ Rouille mise en place par la zone de police locale Bruxelles Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren). Elle permet à des enfants de 5e primaire, fréquentant les établissements scolaires de ces cinq communes, de se familiariser avec les différentes forces de police locales et fédérales. Elle est l’aboutissement d’une campagne de sensibilisation organisée tout au long de l’année où des agents ‘adoptants’ se sont rendus dans les classes pour faire connaître le métier de policier et les différents dangers que peuvent rencontrer les jeunes sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi invité leurs élèves à visiter un commissariat.

19e édition

La clôture de ces visites pédagogiques consistait en une grande journée récréative au parc de la Jeunesse où les enfants des différentes classes étaient invités à déambuler d’un atelier à l’autre pour découvrir les différentes facettes du métier de policier. Le soleil était au rendez-vous, tout comme les 1.460 élèves de 70 classes différentes encadrés par leur 70 agents adoptifs.