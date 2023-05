«Si tu ne le fais pas, on t’ouvre la gorge»: Ramzy Bedia répond à Blanche Gardin et défend sa participation à «LOL: Qui rit, sort!»

Après Ahmed Sylla, Maxime Gueny ou encore Virginie Efira, c’est au tour de Ramzy Bedia de prendre la parole quant à la polémique entourant le jeu « LOL : Qui rit, sort ! », diffusé par Prime Video et pointé du doigt par Blanche Gardin.

« Blanche Gardin, si elle ne veut pas le faire, ça la regarde et je respecte son avis, son choix », a d’abord balancé l’acolyte d’Eric Judor dans les colonnes de Society. « Moi, personnellement, quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu’il y avait ce salaire pour une journée de boulot, ils m’ont dit : si tu ne le fais pas, on t’ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous ? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2 200 euros par mois ? Toi t’as cette chance, alors saisis-la. Et puis ma mère, elle me tue si je ne le fais pas ! »