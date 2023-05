Incendie dans les Hautes Fagnes: les réserves naturelles anversoises et limbourgeoises en code jaune

La nature devient plus sèche à ces endroits et le risque d’un feu de forêt augmente. Des experts doivent analyser mardi si le niveau de risque doit être relevé en Flandre, a indiqué l’Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos).

En cas de code jaune, les effectifs des pompiers sont adaptés. La présence de personnes dans les tours de guet dépend également de l’évaluation du risque par l’Agence de la nature et par les services de secours. Le Brabant flamand et les deux Flandres (orientale et occidentale) sont actuellement en code vert. Un temps ensoleillé et chaud est annoncé pour ces prochains jours.