«Air»: il était une fois Michael Jordan… et Nike, dans un film à voir sur Prime Video Ben Affleck revient devant et derrière la caméra avec son compère Matt Damon pour « Air », l’histoire du deal du siècle entre le légendaire basketteur et la marque de baskets.

Par J.-J.L.

Il y a une dizaine d’années, Ben Affleck réalisateur touchait au Graal avec « Argo ». Ce thriller plein d’ironie reveait sur la prise d’otage de l’ambassade américaine à Téhéran en 1979 avait raflé trois Oscars, dont celui du meilleur film. Est-ce en souvenir de ce moment béni qu’il a décidé de reprendre la caméra pour tourner « Air », disponible sur Prime Video ? Ce n’est pas impossible, car « Air » nous replonge aussi au début des années 80, pour nous raconter une success-story très américaine, le « deal du siècle » entre le basketteur Michael Jordan et la marque Nike. Un film sur la signature d’un contrat ? Oui, et dans lequel il est aisé de se glisser, comme dans une bonne paire de baskets… Plus qu’une simple signature entre un sportif et un sponsor, ce contrat est intervenu en 1984, alors que le basket-ball se popularisait et que la culture afro-américaine sortait de l’ombre. Le hip-hop n’avait pas encore explosé, et les héros de la communauté black de l’époque furent d’abord les athlètes comme Magic Johnson ou Carl Lewis, le héros des JO de Los Angeles en 1984. Et comme Michael Jordan. Pourtant, en 1984, la future plus grande légende du basket était encore un boursier de Caroline du Nord. Repéré par les Bulls de Chicago pour ses exploits dans les tournois universitaires, il allait seulement bientôt faire ses débuts en NBA. Aussi quand Sonny Vaccaro (joué par l’éternel compère de Ben, Matt Damon), chercheur de talents pour les publicités Nike, jette son dévolu sur lui, réussissant à convaincre son patron de tout miser sur le jeune joueur, c’est un pari intrépide. Pour qu’il signe, la marque à l’aile de la Victoire devra casser sa tirelire (2,5 millions de dollars pour cinq ans, plus des participations aux bénéfices. Trois fois plus que ce qui se faisait alors), mais aussi créer LA paire de baskets qui fera la différence. Si « Air Jordan » vous dit quelque chose, vous savez ce qu’il en a été. Michael Jordan et Nike vont marquer l’histoire ensemble. C’est ça qui a donné envie à Ben Affleck de nous raconter l’histoire de la signature de ce contrat… sans jamais nous montrer Michael Jordan !

« Je ne voulais pas demander au public de croire en un acteur jouant Michael Jordan », nous confie le réalisateur, qui joue aussi le cofondateur de Nike. « Au début, pour être honnête, je pensais faire un film axé sur lui. Mais j’ai eu assez de recul pour voir que ça aurait été la chose la plus égoïste au monde et que j’aurais manqué de respect envers lui, sa famille, ce qu’il est. Mais donc, cela impliquait qu’il n’apparaisse pas, alors qu’on raconte une partie de son histoire… » Et encore fallait-il le convaincre de donner son autorisation ! « Il ne voyait pas l’intérêt du film au début, et s’il m’avait dit non, je ne l’aurais pas fait », assure Ben. « Mais je lui expliqué qu’il ne s‘agissait pas d’un film sur ce contrat, ce qui aurait pu le mettre mal à l’aise, mais plutôt d’une fable, un feel good movie inspirant, et que bien sûr, on ne le trahirait pas. Sa seule condition a alors été que Viola Davis joue sa mère. »

« Ben m’a raconté cette rencontre avec Michael Jordan en Floride », continue Matt Damon. « Vous savez, Michael est un type très intimidant. C’est une icône. Mais Ben m’a dit qu’il avait un tel regard quand il parlait de sa mère… La seule inquiétude a donc été de savoir si Viola Davis dirait oui. A ce moment, nous avons réfléchi à la façon d’étendre le rôle de Doloris Jordan. Et heureusement, Viola a dit oui ! »

Outre Sonny Vaccaro, la maman de Michael Jordan est la véritable héroïne du film. C’est elle, maîtresse femme dans un monde hypermasculin, qui a négocié et signé le contrat pour son fils et qui a obtenu une clause par laquelle Nike s’engageait à aider de jeunes joueurs, ce qui allait avoir un impact énorme sur son image. « Quand j’ai entendu Michael parler de sa mère, j’ai réalisé ce que tant de mères ont dû signifier pour tant d’athlètes et d’artistes plongés très jeunes dans un monde de célébrité et d’argent qui peut être déstabilisant. On en voit tant prendre de mauvais chemins… Si Viola avait dit non, je crois que j’aurais raté ma carrière de cinéaste », conclut Ben.