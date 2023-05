Woluwe-Saint-Lambert : les Épinards et Orties d’Ecolo

Parmi les bonnes notes, l’Épinard d’or est attribué à la qualité des aliments servis dans les cantines scolaires. « Un nouveau prestataire a débuté en janvier 2022 après des années de nourriture largement issue de la production industrielle de masse. En 2022, 41 % des produits utilisés sont maintenant bio et les potages 100 % bio. Pour favoriser une agriculture familiale et éco-responsable, les viandes sont 100 % belges. »

Chaque année, la locale Ecolo de Woluwe-Saint-Lambert décerne ses Épinards et ses Orties (d’or, d’argent et de bronze) à la majorité communale en place. Les uns récompensent des projets exemplaires conduits par une association, la commune ou une entreprise. Les seconds sont attribués à ce que l’opposition écolo estime de mauvais projets.

Le projet d’extension du Shopping Center se voit attribuer l’Ortie d’argent. « Mise à l’enquête publique, la 3e version combine commerces et logements aux étages, présente des façades imposantes le long du Cours P-H Spaak et sur la rue Saint-Lambert et un manque de recul pour accepter un large trottoir, une piste cyclable confortable et une bande arborée. »